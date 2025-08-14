Гид новосибирской турфирмы получил 4,5 года колонии за трагедию на Ключевской Сопке

Трагедия произошла в сентябре 2022 года. Группа из десяти туристов и двух гидов начала восхождение 30 августа по закрытому маршруту без разрешения и необходимой подготовки. На высоте 4000 метров двоим участников стало плохо, и они вместе с Алабугиным вернулись в базовый лагерь. Оставшиеся, в том числе второй гид Андрей Мищенко, пошли дальше, но при спуске сорвались с ледового склона. Один человек погиб от травм, а ещё семь туристов и проводник скончались от переохлаждения.