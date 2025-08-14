Гид новосибирской турфирмы получил 4,5 года колонии за трагедию на Ключевской Сопке

Прокуратура Камчатского края сообщила о приговоре гиду «Экстрим тайм» Ивану Алабугиным, признанному виновным в гибели девяти человек во время восхождения на Ключевскую Сопку в 2022 году.
Гид новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Иван Алабугин получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима и трёхлетний запрет на работу в сфере туризма за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели девяти человек на Ключевской Сопке, сообщили в паблике прокуратуры Камчатского края.
Трагедия произошла в сентябре 2022 года. Группа из десяти туристов и двух гидов начала восхождение 30 августа по закрытому маршруту без разрешения и необходимой подготовки. На высоте 4000 метров двоим участников стало плохо, и они вместе с Алабугиным вернулись в базовый лагерь. Оставшиеся, в том числе второй гид Андрей Мищенко, пошли дальше, но при спуске сорвались с ледового склона. Один человек погиб от травм, а ещё семь туристов и проводник скончались от переохлаждения.
Суд установил, что гиды не обладали достаточной квалификацией, а туристическая фирма организовала восхождение, зная о запрете. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее директор компании Андрей Степанов был осуждён на четыре года колонии, но в июне 2025 года освобождён условно-досрочно. В отношении Андрея Мищенко дело закрыто в связи с его смертью.