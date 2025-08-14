В Перми экс-полицейского признали виновным в торговле персональными данными

Управление ФСБ России по Пермскому краю выявило и задокументировало противоправную деятельность бывшего сотрудника отдела полиции № 6 УМВД по городу Перми. Его обвинили в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.
Бывший полицейский за денежное вознаграждение предоставлял персональные данные о гражданах третьим лицам через интернет-мессенджер. Краевое следственное управление СК России на основании представленных ФСБ материалов в отношении преступника возбудило уголовное дело.
Пермский краевой суд признал подсудимого виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года 10 месяцев. Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.