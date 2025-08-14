Прокуратура взяла на контроль ситуацию после атаки БПЛА в Ростове

Ситуацию после атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону взяли на контроль в прокуратуре. Об этом 14 августа сообщают в региональном надзорном ведомстве.
— Взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие с ведомствами для оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, — говорится в информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области.
На месте происшествия сейчас находится заместитель прокурора Ростовской области Владимир Ходурский. Также для приема жалоб открыли горячую линию: 8−863−210−55−99.
Ранее врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что после воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. По данным властей, два человека в тяжелом состоянии попали в больницу, еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются к медикам.
