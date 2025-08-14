В Перми расследуют жёсткое травмирование медсестры в больнице

Расследованием несчастного случая, во время которого медсестра получила жёсткие травмы на территории больницы, занимаются в Перми, сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.
Ситуация произошла в больнице имени Гринберга 12 августа. Старшая медсестра находилась на парковке перед медучреждением, когда получила травмы — её же автомобиль наехал на ней, так как начал движение из-за автозапуска.
В итоге женщина получила оскольчатый перелом правой большеберцовой кости со смещением, обширная рваная рана правой голени с размозжением мягких тканей и отслойкой кожи, а также травматический шок. Как уточнили в госинспекции труда, всё это относится к повреждениям тяжёлой степени.
В ведомстве пояснили, что расследование несчастного случая уже началось. Им будет заниматься специально сформированная комиссия. Её члены опросят свидетелей и работодателя, а также проверят документы.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.