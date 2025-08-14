В Якутии пропала семья из четырех человек

«Поступила информация, что из села Себян-Кюель Кобяйского улуса выехала и не добралась до назначенного места семья из четырех человек. Супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали в сторону села Сегян-Кюель на машине “Урал”. Их должен был встретить у реки знакомый. Мужчина ждал их 12 августа в условленном месте, но не дождался», — говорится в сообщении.