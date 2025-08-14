Омскому чиновнику дали 8 лет колонии за полученную им взятку

Суд в Омске провозгласил приговор по делу о взятке бывшему замглавы «Омскмеливодхоз» Павлу Огарю. Чиновнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает телеграм-канал «Суды Омской области».
«Приговором Куйбышевского районного суда города Омска бывший заместитель директора ФГБУ “Управление Омскмеливодхоз” Огарь П. Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (взятка), за которое ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом свыше 14,6 миллионов рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Также суд взыскал в доход государства с Павла Огаря денежные средства в размере свыше 1,1 млн рублей, соответствующие размеру полученной взятки. Кроме чиновника по этому делу осужден еще один омич — генеральный директор ООО «ЕВРОТЕХСТРОЙ» Павел Солгалов. Он признан виновным в даче взятки, за что ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом более 24,7 миллионов рублей. После оглашения приговора осужденные взяты под стражу в зале суда.