Омскому чиновнику дали 8 лет колонии за полученную им взятку

Также суд взыскал в доход государства с Павла Огаря денежные средства в размере свыше 1,1 млн рублей, соответствующие размеру полученной взятки. Кроме чиновника по этому делу осужден еще один омич — генеральный директор ООО «ЕВРОТЕХСТРОЙ» Павел Солгалов. Он признан виновным в даче взятки, за что ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом более 24,7 миллионов рублей. После оглашения приговора осужденные взяты под стражу в зале суда.