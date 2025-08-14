Атаки беспилотников в Ростове, Белгороде и Волгограде. Главное

Волгоград
В результате ночной массированной атаки дронов обломки устройств упали на территорию Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, из-за чего нефтепродукты разлились и загорелись, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.
В Волгограде расположен НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», мощность завода составляет 14,8 млн т. Предприятие перерабатывает смесь малосернистых западно-сибирских и нижневолжских нефтей. В основном поставки идут в южные регионы России, часть продукции поставляется за границу.
Белгород
Утром БПЛА ударили по зданию правительства Белгородской области, пострадавших нет. Беспилотник также атаковал легковой автомобиль, двигавшийся по Белгороду.
Трое человек пострадали: мужчину со множественными осколочными ранениями и женщину с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в больницу.
После удара несколько развлекательных учреждений приостановили работу: в аквапарке «Лазурный», городском зоопарке, пикник-парке и парке аттракционов «Калейдоскоп». В театре имени М. С. Щепкина сообщили, что там 14 и 15 августа не работают кассы, постановки сейчас не показывают.
Парки, скверы, пляжи и другие места массового скопления людей в ближайшие двое суток работать не будут. Госучреждения и организации, включая министерства и МФЦ, переходят на дистанционный режим работы 14 и 15 августа, объявил губернатор Вячеслав Гладков. Частным предприятиям и федеральным учреждениям власти рекомендовали при возможности перевести сотрудников на удаленку в указанные дни и принять меры по защите персонала.
Ростов-на-Дону
Беспилотник нанес удар по центру города, госпитализированы двое человек в тяжелом состоянии, еще 11 человек с ранениями доставляются в больницу.
Повреждены несколько многоквартирных домов, проводится эвакуация. Поврежденные дома расположены на улицах Тельмана и Лермонтовская. Пункт временного размещения развертывается на базе соседней школы. В Ростове-на-Дону введен локальный режим ЧС.
Сильный взрыв прогремел в 10:12 мск, и поднялся столб дыма, рассказал РБК ростовчанин Даниил, живущий напротив бывшей табачной фабрики, называемой горожанами «Табачка».
«Посыпалась штукатурка со стен, была ощутима ударная волна, как какой-то толчок», — поделился он. По словам Даниила, звучит много сирен. «Звонил отцу, работает на стройке. Их крановщик видел, как что-то прилетело в жилой дом», — отметил он.
«Я работаю на Ворошиловском/Красноармейская, услышали настолько сильный взрыв, что у нас столы, компьютеры, стекла и оборудование затряслись! Очень громко и страшно было», — рассказала РБК жительница Ростова-на-Дону Нэля.
По словам ростовчанки Татьяны, звук был «как залп из пушки или взрыв». «Потом пошла с балкона посмотреть, огромный столб дыма, через пару минут уже не видно было. Живу Текучева/Приволжский», — сказала она.