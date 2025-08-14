В Гомеле иностранка проработала неделю и ей грозит до 20 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«За неделю “заработала” на 20 лет заключения», — говорится в сообщении.
Сотрудниками наркоконтроля Гомельской области с поличным была задержана 27-летняя гражданка одной из стран Центральной Азии. Удалось установить, что женщина проработала примерно неделю на интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков.
В МВД уточнили: по заданию куратора она получала крупные партии «товара» и в съемной квартире фасовала на розничные. Затем она их распространяла через тайники в Гомеле и на территории области.
В пресс-службе рассказали, что при задержанной, в закладках и по месту жительства было найдено и изъято более полукилограмма особо опасного психотропного вещества. Следователи завели уголовное дело. Иностранке грозит до 20 лет лишения свободы.
