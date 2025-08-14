После утренней атаки БПЛА в Ростове тяжело ранены оказались два человека

Двое раненых при атаке БПЛА в центре Ростова-на-Дону поступили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых, их состояние медики оценивают как тяжелое, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Также, по словам донского главы, в больницу с ранениями сейчас доставляются еще 11 человек. Информация по пострадавшим уточняется.
Напомним, утром 14 августа после воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Сейчас ведутся эвакуационные работы, разворачивают пункт временно размещения.
