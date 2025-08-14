В Башкирии готовятся к введению «сухого закона»

В Башкирии 1 сентября вступит в силу традиционный запрет на розничную продажу алкоголя. Этот день станет последним в текущем году, когда магазины не смогут реализовывать спиртное.
Ограничение не коснется заведений общественного питания, где алкогольные напитки по-прежнему будут доступны посетителям. Аналогичные «сухие дни» действуют в период новогодних праздников, во время выпускных вечеров, Дня молодежи и народных празднований сабантуя.
Параллельно с этим с начала осени ужесточаются требования к летним кафе, торгующим алкоголем. Новые правила предполагают дополнительные ограничения для уличных точек продаж спиртного.
