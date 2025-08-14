Режим ЧС ввели на участке в центре Ростова, где дома пострадали из-за атаки БПЛА

Режим ЧС ввели на месте происшествия, где 14 августа дома получили повреждения из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин.
Напомним, ЧП произошло около 10 часов. Пострадали дома на улицах Лермонтовской и Тельмана. Жильцов многоэтажек эвакуировали. Ранения получили 13 человек, двое из них — в тяжелом состоянии.
По словам Александра Скрябина, в настоящее время ведется обследование домов. Организована работа оперативного штаба. Пункт временного размещения развернут на базе 50-й школы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше