Режим ЧС ввели на участке в центре Ростова, где дома пострадали из-за атаки БПЛА

Александр Скрябин: На месте ЧП в Ростове, где из-за атаки БПЛА пострадали дома, действует режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда

Режим ЧС ввели на месте происшествия, где 14 августа дома получили повреждения из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

Напомним, ЧП произошло около 10 часов. Пострадали дома на улицах Лермонтовской и Тельмана. Жильцов многоэтажек эвакуировали. Ранения получили 13 человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

По словам Александра Скрябина, в настоящее время ведется обследование домов. Организована работа оперативного штаба. Пункт временного размещения развернут на базе 50-й школы.

