Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 17 млн рублей

По данным ведомства, женщина получила звонок от человека, который выдавал себя за сотрудника портала государственных услуг. Он сообщил, что к ее банковскому счету получили доступ неизвестные и сбережения могут быть в опасности. После этого в диалог вступил другой мужчина, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку снять все сбережения и перевести на «безопасный счет».