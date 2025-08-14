Волынец: «Состояние выпавшего с восьмого этажа в Казани ребенка — тяжелое»

«Полуторагодовалый мальчик, упавший с восьмого этажа, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Этой трагедии можно было бы избежать, если бы ребенок не остался без присмотра. Мы часто повторяем: не оставляйте маленьких детей без внимания, не оставляйте их на попечении других детей, которые не в состоянии должным образом их контролировать. Я искренне желаю ребенку поскорее выздороветь, потому что сейчас его состояние вызывает опасения у врачей», — рассказала Ирина Волынец в своем телеграм-канале.