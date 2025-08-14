Жуткими кадрами пожара на крыше МКД поделились волгоградцы

Крупный пожар случился днем 14 августа в Кировском районе Волгограда.
Местные жители поделились: пламя охватило крышу девятиэтажки 1983 года постройки на улице Кирова, 96. Огромные клубы черного дыма видны из разных концов района.
В ГУ МЧС уточнили — горит рубероид на площади 40 квадратных метров. Его тушением занимаются подразделения пятой пожарно-спасательной части.
Ликвидировать открытый огонь удалось в 10:47. Выяснилось, что в настоящее время здесь ремонтируют кровлю. Из-за чего вспыхнул пожар, пока не уточняется.