Жуткими кадрами пожара на крыше МКД поделились волгоградцы

Пламя охватило крышу девятиэтажки 1983 года постройки на улице Кирова, 96.

Источник: кадр из видео

Крупный пожар случился днем 14 августа в Кировском районе Волгограда.

Местные жители поделились: пламя охватило крышу девятиэтажки 1983 года постройки на улице Кирова, 96. Огромные клубы черного дыма видны из разных концов района.

В ГУ МЧС уточнили — горит рубероид на площади 40 квадратных метров. Его тушением занимаются подразделения пятой пожарно-спасательной части.

Ликвидировать открытый огонь удалось в 10:47. Выяснилось, что в настоящее время здесь ремонтируют кровлю. Из-за чего вспыхнул пожар, пока не уточняется.