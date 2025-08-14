В Ленинградской области трое мужчин умерли после контрафактного алкоголя

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Трое мужчин скончались после распития контрафактного алкоголя в Сосновом Бору Ленинградской области, одна женщина находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК региона.
По данным следствия, неустановленное лицо из числа производителей незамерзающих жидкостей, используемых исключительно в бытовых целях, допустило изготовление и последующую поставку указанного вида продукции в неустановленные объекты розничной торговли.
«13 августа 2025 года после распития незамерзающей жидкости в результате токсического отравления наступила смерть троих мужчин. Еще одна женщина находится в реанимационном отделении медицинского учреждения… Следственным отделом по городу Сосновому Бору СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (производство товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по Ленинградской области.
Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.