В Пружанском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась: водитель и пассажирка госпитализированы

ДТП произошло 13 августа около 22.30. По предварительной информации, 32-летний житель Пружанского района на автомобиле Nissan двигался по дороге Н533 Ружаны — Ворониловичи — Островок. На 2-м км указанной дороги в Пружанском районе водитель неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.