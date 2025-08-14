Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пружанском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась: водитель и пассажирка госпитализированы

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе опрокинулся легковой автомобиль, в ДТП получили травмы два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 13 августа около 22.30. По предварительной информации, 32-летний житель Пружанского района на автомобиле Nissan двигался по дороге Н533 Ружаны — Ворониловичи — Островок. На 2-м км указанной дороги в Пружанском районе водитель неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель и его 31-летняя пассажирка госпитализированы. Проводится проверка. Установлено, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.