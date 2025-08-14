Глава Ростова прокомментировал ситуацию после атаки в центре города

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин оперативно прокомментировал ситуацию в центре города после атаки БПЛА. Комментарий был опубликован в телеграм-канале чиновника.
— Прошу жителей города сохранять спокойствие, — написал Александр Скрябин.
По словам главы города, повреждения получили МКД на Тельмана и Лермонтовской. Сейчас ведется обследование, проводится эвакуационные мероприятия. Пункт временного размещения начали разворачивать на базе школы № 50.
На территории, где произошла атака БПЛА, действует локальный режим ЧС.
Ранее врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что после воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов. Два человека в тяжелом состоянии попали в больницу, еще 11 человек с ранениями доставляются к медикам.
