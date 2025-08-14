Ричмонд
Глава Ростова прокомментировал ситуацию после атаки в центре города

Александр Скрябин рассказал о ситуации в районе Тельмана и Лермонтовской в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин оперативно прокомментировал ситуацию в центре города после атаки БПЛА. Комментарий был опубликован в телеграм-канале чиновника.

— Прошу жителей города сохранять спокойствие, — написал Александр Скрябин.

По словам главы города, повреждения получили МКД на Тельмана и Лермонтовской. Сейчас ведется обследование, проводится эвакуационные мероприятия. Пункт временного размещения начали разворачивать на базе школы № 50.

На территории, где произошла атака БПЛА, действует локальный режим ЧС.

Ранее врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что после воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов. Два человека в тяжелом состоянии попали в больницу, еще 11 человек с ранениями доставляются к медикам.

