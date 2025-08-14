То, что сибиряки нашли у себя во дворе, могло их убить

В обычном дворе Старого Усть-Кута разыгралась настоящая драма — местные жители нашли у себя на участке … ядовитую гадюку! Встреча с ней могла закончиться трагедией, так как змея представляет реальную угрозу для жизни, особенно для детей и домашних животных. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Усть-Кутского района.
Специалисты предупреждают: попытки самостоятельно справиться с пресмыкающимся могут спровоцировать смертельно опасный укус. Вместо этого нужно немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить соседей и вызвать спасателей.
Стоит также обратить внимание на то, что змеи сейчас становятся активнее, так как готовятся к зимовке. Местные власти настоятельно рекомендуют проявлять предельную осторожность при работе на участках и прогулках в лесу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в квартиру пятиэтажки в Иркутске заползла змея.