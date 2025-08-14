То, что сибиряки нашли у себя во дворе, могло их убить

В обычном дворе Старого Усть-Кута разыгралась настоящая драма — местные жители нашли у себя на участке … ядовитую гадюку! Встреча с ней могла закончиться трагедией, так как змея представляет реальную угрозу для жизни, особенно для детей и домашних животных. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Усть-Кутского района.