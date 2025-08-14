Ричмонд
Мошенники украли у школьников из Башкирии полмиллиона рублей

В Башкирии двое девятилетних игроманов отдали мошенникам полмиллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Юные геймеры в Башкирии лишили родителей крупных сумм. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, преступники заманивают школьников мнимыми «бонусами» в играх, а затем вынуждают раскрыть финансовую информацию.

Так, в Октябрьском девятилетний мальчик, увлекшись компьютерной игрой, попался на удочку аферистов. Ему пообещали «бесплатный подарок», после чего уговорили сделать снимки банковских карт матери и переслать их. В результате с семейного счёта исчезло 250 тысяч рублей.

Аналогичный инцидент зарегистрировали в Белебее, где девочка того же возраста, соблазнившись предложением «дешевых игровых монет», отсканировала QR-код с маминого смартфона. Это привело к списанию четверти миллиона рублей.

По факту мошенничества начато разбирательство.

