Мошенники украли у школьников из Башкирии полмиллиона рублей

Юные геймеры в Башкирии лишили родителей крупных сумм. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, преступники заманивают школьников мнимыми «бонусами» в играх, а затем вынуждают раскрыть финансовую информацию.
Так, в Октябрьском девятилетний мальчик, увлекшись компьютерной игрой, попался на удочку аферистов. Ему пообещали «бесплатный подарок», после чего уговорили сделать снимки банковских карт матери и переслать их. В результате с семейного счёта исчезло 250 тысяч рублей.
Аналогичный инцидент зарегистрировали в Белебее, где девочка того же возраста, соблазнившись предложением «дешевых игровых монет», отсканировала QR-код с маминого смартфона. Это привело к списанию четверти миллиона рублей.
По факту мошенничества начато разбирательство.
