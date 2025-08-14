Мошенники украли у школьников из Башкирии полмиллиона рублей

Так, в Октябрьском девятилетний мальчик, увлекшись компьютерной игрой, попался на удочку аферистов. Ему пообещали «бесплатный подарок», после чего уговорили сделать снимки банковских карт матери и переслать их. В результате с семейного счёта исчезло 250 тысяч рублей.