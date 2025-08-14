Вице-Мисс Россия 2017 погибла в аварии

Как пишет telegram-канал Baza, животное столкнулось с автомобилем, в котором на пассажирском сидении находилась Александрова. В результате столкновения лось пробил лобовое стекло автомобиля и тяжело травмировал Ксению. С черепно-мозговой травмой она была срочно госпитализирована в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве. Врачи боролись за ее жизнь, однако стабилизировать состояние девушки не удалось.