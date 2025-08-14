Бывший топ-менеджер БелЖД получил 10 лет тюрьмы за взятки

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Бывший первый замначальника Белорусской железной дороги Петр Дулуб получил по решению суда 11 лет лишения свободы за получение взяток, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В ходе следствия удалось выяснить, что обвиняемый за взятки организовал поставки угля из Казахстана в Польшу по белорусской территории.
Установлено, что бывший топ-менеджер БелЖД неоднократно брал взятки за предоставление коммерческим структурам вагонов, принадлежащих железной дороге.
«За период своей преступной деятельности бывший первый заместитель начальника БЖД получил от представителей четырех транспортно-экспедиционных компаний денежные средства в общей сумме эквивалентной более 600 тысяч долларов», — отметили в прокуратуре.
Учитывая доказательства, представленные государственным обвинителем, суд Заводского района белорусской столицы вынес обвинительный приговор.
«По совокупности преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, Дулубу П. М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с максимально возможным штрафом в размере 5 тыс. базовых величин (210 тыс. рублей)», — рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.
Также Дулубу по решению суда запрещено занимать руководящие должности на пять лет. При этом в связи с амнистией срок основного наказания сокращен на один год.
В генпрокуратуре обратили внимание, что у обвиняемого были изъяты 2,8 миллиона долларов и 300 тысяч евро и обращены в доход государства. Его имущество оставлено под арестом для обеспечения имущественных взысканий.