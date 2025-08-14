СК назвал причину гибели работников на Владивостокской ТЭЦ-2

Прокуратура ранее сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. В ведомстве РИА Новости уточнили, что, предварительно, есть погибшие. СУСК сообщил, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».