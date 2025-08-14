Жительница Севастополя пойдет под суд за фейки о ВС РФ

Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Как пояснили в прокуратуре, преступление было совершено по мотивам политической, национальной ненависти и вражды, а также ненависти и вражды в отношении социальной группы.
По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемая распространила в мессенджере Telegram заведомо ложные сведения, представленные как достоверные сообщения, которые содержали данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. Эти действия привели к дискредитации и подрыву авторитета ВС РФ, добавили в ведомстве.
Преступная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В отношении нее Нахимовским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Севастополе пресекли деятельность женщины, которая распространяла ложную информацию о российской армии, дискредитировала руководство страны и разжигала ненависть по национальному и расовому признакам.
Напомним, в Сакском районе осужден местный житель, который, несмотря на предыдущий административный арест за аналогичное правонарушение, вновь разместил нацистскую символику в администрируемой им группе в социальной сети в октябре прошлого года.
Накануне украинские службы распространили недостоверную информацию о якобы закрытии автомобильных дорог в Крыму.