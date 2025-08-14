Жительница Севастополя пойдет под суд за фейки о ВС РФ

По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемая распространила в мессенджере Telegram заведомо ложные сведения, представленные как достоверные сообщения, которые содержали данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. Эти действия привели к дискредитации и подрыву авторитета ВС РФ, добавили в ведомстве.