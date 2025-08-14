В Башкирии мужчину наказали за ложным вызов скорой помощи

В Стерлитамаке 28-летний житель города наказан за ложный вызов медиков. Инцидент произошел в июне этого года.
Как установлено в суде, одним из летних вечеров мужчина позвонил в экстренную службу и рассказал об отравлении своей родственницы медикаментами. Последующая проверка показала, что эти сведения не имели ничего общего с реальностью.
Во время судебного разбирательства молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он хотел, чтобы врачи скорее приехала.
По решению суда житель Стерлитамака должен выплатить административный штраф в размере одной тысячи рублей.
