В Башкирии мужчину наказали за ложным вызов скорой помощи

Стерлитамакский «шутник» поплатился за ложный вызов скорой.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке 28-летний житель города наказан за ложный вызов медиков. Инцидент произошел в июне этого года.

Как установлено в суде, одним из летних вечеров мужчина позвонил в экстренную службу и рассказал об отравлении своей родственницы медикаментами. Последующая проверка показала, что эти сведения не имели ничего общего с реальностью.

Во время судебного разбирательства молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он хотел, чтобы врачи скорее приехала.

По решению суда житель Стерлитамака должен выплатить административный штраф в размере одной тысячи рублей.

