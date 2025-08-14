В Челябинской области грузовой поезд сбил пьяного 22-летнего парня

«Молодой человек находился в состоянии опьянения, что позже было подтверждено медицинскими работниками. Он возвращался домой и, чтобы сократить дорогу, начал переходить через железнодорожные пути, где в это время следовал грузовой поезд», — прокомментировали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.