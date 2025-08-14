Ричмонд
В Челябинской области грузовой поезд сбил пьяного 22-летнего парня

В Челябинской области грузовой поезд сбил пьяного 22-летнего парня, передает корреспондент Агентства ноовстей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло ночью 13 августа на железнодорожном перегоне «Златоуст — Уржумка».

«Молодой человек находился в состоянии опьянения, что позже было подтверждено медицинскими работниками. Он возвращался домой и, чтобы сократить дорогу, начал переходить через железнодорожные пути, где в это время следовал грузовой поезд», — прокомментировали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Машинист приближающегося состава, увидев постороннего человека на путях, подал сигнал высокой громкости и применил экстренное торможение, но избежать травмирования не удалось. Поезд задел пешехода по касательной.

Пострадавшего с ушибленной раной головы бригада скорой помощи доставила в городскую больницу Златоуста.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося.