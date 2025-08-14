В беспорядках в Сербии пострадали более 100 человек, среди них 27 полицейских

Минувшей ночью в Сербии около 27 полицейских и более 80 гражданских лиц пострадали в ходе беспорядков. Участники акций протеста атаковали помещения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и Социалистической партии Сербии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел республики Дачича.
По словам главы МВД, в ряде мест Сербии, произошли нападения на офисы Сербской прогрессивной партии, а в нескольких случаях — и на отделения Социалистической партии Сербии.
Как отметил Дачич, атакам протестующих подверглись и мирные граждане, не поддерживающие протесты, которые собрались у местных отделений Сербской прогрессивной партии.
Ночные столкновения привели к ранениям 27 сотрудников полиции и повреждению пяти служебных автомобилей, а также 22 единиц оборудования.
За участие в беспорядках задержано 47 человек. Против них возбуждено 47 административных и пять уголовных дел.