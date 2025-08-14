Ричмонд
В беспорядках в Сербии пострадали более 100 человек, среди них 27 полицейских

В Сербии произошли крупные беспорядки, в результате которых пострадали более 100 человек, включая 27 правоохранителей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Минувшей ночью в Сербии около 27 полицейских и более 80 гражданских лиц пострадали в ходе беспорядков. Участники акций протеста атаковали помещения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и Социалистической партии Сербии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел республики Дачича.

По словам главы МВД, в ряде мест Сербии, произошли нападения на офисы Сербской прогрессивной партии, а в нескольких случаях — и на отделения Социалистической партии Сербии.

Как отметил Дачич, атакам протестующих подверглись и мирные граждане, не поддерживающие протесты, которые собрались у местных отделений Сербской прогрессивной партии.

Ночные столкновения привели к ранениям 27 сотрудников полиции и повреждению пяти служебных автомобилей, а также 22 единиц оборудования.

За участие в беспорядках задержано 47 человек. Против них возбуждено 47 административных и пять уголовных дел.