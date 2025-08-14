В беспорядках в Сербии пострадали более 100 человек, среди них 27 полицейских

Минувшей ночью в Сербии около 27 полицейских и более 80 гражданских лиц пострадали в ходе беспорядков. Участники акций протеста атаковали помещения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и Социалистической партии Сербии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел республики Дачича.