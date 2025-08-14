В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА открыли пункт временного размещения

Глава администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону Бебури Месхи побывал на месте происшествия после атаки БПЛА и проконтролировал эвакуацию из пострадавших домов. По словам чиновника, к этому моменту людей уже перевели в пункт временного размещения.
— Организован пункт временного размещения в лицее № 50, введен режим ЧС, жители пострадавших домов эвакуированы. Нахожусь на месте происшествия, — написал в своем телеграм-канале Бебури Месхи.
Сейчас районные власти принимают все необходимые меры в сложившейся ситуации. После проведения следственных действий на месте происшествия начнет работу специальная комиссия по оценке ущерба.
Напомним, после атаки БПЛА 14 августа пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Семерых пострадавших после оказания помощи отпустили домой. Шесть человек сейчас находятся в больницах. Добавим, в районе улиц Тельмана и Лермонтовской пострадали окна и балконы в десяти зданиях, а также легковые машины.
