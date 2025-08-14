Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА открыли пункт временного размещения

Эвакуацию из домов в центре Ростова проконтролировал глава района Бебури Месхи.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону Бебури Месхи побывал на месте происшествия после атаки БПЛА и проконтролировал эвакуацию из пострадавших домов. По словам чиновника, к этому моменту людей уже перевели в пункт временного размещения.

— Организован пункт временного размещения в лицее № 50, введен режим ЧС, жители пострадавших домов эвакуированы. Нахожусь на месте происшествия, — написал в своем телеграм-канале Бебури Месхи.

Сейчас районные власти принимают все необходимые меры в сложившейся ситуации. После проведения следственных действий на месте происшествия начнет работу специальная комиссия по оценке ущерба.

Напомним, после атаки БПЛА 14 августа пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Семерых пострадавших после оказания помощи отпустили домой. Шесть человек сейчас находятся в больницах. Добавим, в районе улиц Тельмана и Лермонтовской пострадали окна и балконы в десяти зданиях, а также легковые машины.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше