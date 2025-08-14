В Краснодаре при пожаре погиб 40-летний мужчина

«Продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точнои причины и очага возгорания. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.