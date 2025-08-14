Ричмонд
В Краснодаре при пожаре погиб 40-летний мужчина

Следователи выясняют обстоятельства пожара на улице Каляева в Краснодаре, где погиб 40-летний мужчина.

Источник: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

В Краснодаре при пожаре погиб 40-летний мужчина. Возгорание произошло на улице Каляева утром 14 августа.

Огнем охватило жилую постройку частного дома. Пожар увидел хозяин дома, который и вызвал экстренные службы.

После локализации возгорания спасатели обнаружили тело 40-летнего брата хозяина дома. Одной из возможных причин пожара назвали неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по Краснодарскому краю проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия.

«Продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точнои причины и очага возгорания. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.