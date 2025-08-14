Возле столичного магазина дрались иностранные студенты, а не пакистанцы. Милиция прокомментировала видео драки в Минске

Инцидент произошел 19 июня, и о нем сотрудники милиции узнали в этот же день благодаря работе Центра мониторинга общественной безопасности ГУВД. Оперативники задержали нарушителей. Ими оказались трое иностранных студентов, которые учатся в университете в Минске уже несколько лет.