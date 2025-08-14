Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возле столичного магазина дрались иностранные студенты, а не пакистанцы. Милиция прокомментировала видео драки в Минске

Минская милиция проводит проверку по факту драки между иностранцами.

Источник: Комсомольская правда

Минская милиция в своем телеграм-канале прокомментировала видео, на котором запечатлена драка возле одного из столичных магазинов и опровергла информацию автора видео, что конфликт произошел между гражданами Пакистана.

Инцидент произошел 19 июня, и о нем сотрудники милиции узнали в этот же день благодаря работе Центра мониторинга общественной безопасности ГУВД. Оперативники задержали нарушителей. Ими оказались трое иностранных студентов, которые учатся в университете в Минске уже несколько лет.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Иностранцы водворены в изолятор временного содержания, на них составлены административные протоколы за нарушение общественного порядка и будет решаться вопрос о выдворении из страны.

«Соблюдение иностранцами миграционного законодательства находится на постоянном контроле столичной милиции», — говорится в сообщении.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Пакистану о направлении специалистов в Беларусь для работы.

Кроме того, в Гомеле иностранка проработала неделю и ей грозит до 20 лет.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше