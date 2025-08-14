Возле столичного магазина дрались иностранные студенты, а не пакистанцы. Милиция прокомментировала видео драки в Минске

Минская милиция в своем телеграм-канале прокомментировала видео, на котором запечатлена драка возле одного из столичных магазинов и опровергла информацию автора видео, что конфликт произошел между гражданами Пакистана.
Инцидент произошел 19 июня, и о нем сотрудники милиции узнали в этот же день благодаря работе Центра мониторинга общественной безопасности ГУВД. Оперативники задержали нарушителей. Ими оказались трое иностранных студентов, которые учатся в университете в Минске уже несколько лет.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Иностранцы водворены в изолятор временного содержания, на них составлены административные протоколы за нарушение общественного порядка и будет решаться вопрос о выдворении из страны.
«Соблюдение иностранцами миграционного законодательства находится на постоянном контроле столичной милиции», — говорится в сообщении.
