Новорожденного младенца выбросили в мусорный контейнер в Уральске

На пульт оператора «102» поступила информация о том, что в мусорном контейнере обнаружен младенец. На место выехала следственно-оперативная группа.
Информацию подтвердили в областном Департаменте полиции.
«По факту обнаружения плода ребенка в городе Уральске сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери и проводится проверка по выяснению обстоятельств происшествия», — сообщили в ДП ЗКО.
По делу назначены необходимые экспертизы. Иные подробности случившегося стражи порядка в интересах следствия разглашать не стали.