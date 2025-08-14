Житель Новосибирска получил 8 лет колонии за смертельный удар ножом

В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в гибели знакомого. По версии следствия, инцидент произошёл в период с 21 по 22 ноября 2024 года в квартире потерпевшего, где оба распивали спиртные напитки, сообщается в публике прокуратуры Новосибирска.