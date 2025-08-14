Житель Новосибирска получил 8 лет колонии за смертельный удар ножом

Заельцовский районный суд признал 46-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти знакомого.
В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в гибели знакомого. По версии следствия, инцидент произошёл в период с 21 по 22 ноября 2024 года в квартире потерпевшего, где оба распивали спиртные напитки, сообщается в публике прокуратуры Новосибирска.
Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый сначала ударил потерпевшего кулаком в лицо, а затем ножом в правое бедро. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Подсудимый свою вину не признал. Суд квалифицировал действия мужчины по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда, опасного для жизни человека, с применением предмета, использованного как оружие, повлекшее по неосторожности смерть.
Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.