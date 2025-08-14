Ричмонд
В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. ВСУ с помощью дрона атаковали частный дом в поселке Разумное Белгородского района, женщина получила ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Разумное Белгородского района при атаке вражеского дрона на частный дом ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой бригада скорой медицинской помощи доставила в Городскую больницу № 2 Белгорода. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В двух частных домовладениях повреждены заборы», — написал он.

В Белгороде от атак БПЛА повреждены кровли многоквартирных домов, частного дома и торгового объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. По зданию правительства региона нанесен еще один удар, в результате которого выбиты окна и поврежден фасад. В одном многоквартирном доме загорелся балкон одной из квартир — возгорание оперативно ликвидировано. В рядом стоящем доме выбиты окна на нескольких этажах.

Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, все службы работают на местах.

