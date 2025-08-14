Пострадавшие при взрыве на заводе в Башкирии находятся в очень тяжелом состоянии

После взрыва на производстве «Каустик» в Башкирии состояние трех пострадавших медики оценивают как крайне тяжёлое. Ещё восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 21 человек — в средней степени тяжести, и один пациент получил легкие повреждения.