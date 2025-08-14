Пострадавшие при взрыве на заводе в Башкирии находятся в очень тяжелом состоянии

После взрыва на производстве «Каустик» в Башкирии состояние трех пострадавших медики оценивают как крайне тяжёлое. Ещё восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 21 человек — в средней степени тяжести, и один пациент получил легкие повреждения.
Как сообщили в Минздраве республики, 33 человека проходят лечение в стационарах уфимских больниц № 18 и № 21, Республиканской клинической больнице им. Куватова, университетской клинике БГМУ и городской больнице Стерлитамака. Семерым пострадавшим оказывают амбулаторную помощь.
Напомним, ЧП произошло 9 августа при подготовке к капитальному ремонту комплекса по производству поливинилхлорида. По предварительным данным, авария случилась из-за разгерметизации технологического трубопровода. В результате происшествия пострадал 41 сотрудник предприятия, один из них, 30-летний мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов, позже скончался в больнице.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности.
