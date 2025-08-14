Фигурантам уголовного дела о ЧС в Стерлитамаке предъявили обвинения

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, директор по охране труда, зная об истечении сроков безопасной эксплуатации значительного количества технических устройств на опасном производственном предприятии, включая трубопровод хлористого водорода 1 класса опасности, не принял мер к приостановке производственного процесса и выводу его из эксплуатации, а также не обеспечил проведение обязательной экспертизы промышленной безопасности. Начальник отдела управления Ростехнадзора, несмотря на наличие сведений об истекших сроках безопасной эксплуатации устройств на предприятии, с сентября 2023 года не организовал надлежащим образом плановые и внеплановые проверки, а также иные контрольно-надзорные мероприятия.