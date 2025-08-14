Ричмонд
Фигурантам уголовного дела о ЧС в Стерлитамаке предъявили обвинения

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Источник: госкомитет РБ по ЧС

Следователи СК России предъявили обвинения фигурантам уголовного дела об аварии на предприятии в Стерлитамаке: директору по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «БСК» в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека и начальнику одного из отделов по РБ Западно-Уральского управления Ростехнадзора в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Их задержали. По местам жительства и службы фигурантов провели обыски, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, директор по охране труда, зная об истечении сроков безопасной эксплуатации значительного количества технических устройств на опасном производственном предприятии, включая трубопровод хлористого водорода 1 класса опасности, не принял мер к приостановке производственного процесса и выводу его из эксплуатации, а также не обеспечил проведение обязательной экспертизы промышленной безопасности. Начальник отдела управления Ростехнадзора, несмотря на наличие сведений об истекших сроках безопасной эксплуатации устройств на предприятии, с сентября 2023 года не организовал надлежащим образом плановые и внеплановые проверки, а также иные контрольно-надзорные мероприятия.

В течение некоторого времени указанный трубопровод эксплуатировался с нарушением установленных правил, что привело к его разрушению 9 августа. В результате происшествия 34 работника получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из которых скончался в больнице.

Ранее «Башинформ» сообщал о самочувствии пострадавших при ЧС в Стерлитамаке. В крайне тяжелом состоянии находятся три пациента, пострадавший при ЧС на предприятии «БСК», еще восемь человек — в тяжелом. В состоянии средней степени тяжести — 21 пострадавший и один — в состоянии легкой степени тяжести.