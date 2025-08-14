СК предъявил обвинения по делу о взрыве на заводе в Стерлитамаке

В Башкирии после взрыва на заводе БСК в Стерлитамаке предъявили обвинения двум должностным лицам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ. Фигурантами уголовного дела стали директор по охране труда БСК и начальник отдела Ростехнадзора по региону.
По информации ведомства, технический директор предприятия сознательно допустил эксплуатацию опасного трубопровода с истекшим сроком службы, не предприняв мер по его замене или остановке производства. В ведомстве отметили, что этот трубопровод первого класса опасности перевозил хлористый водород и давно требовал замены. Представитель Ростехнадзора, в свою очередь, проигнорировал необходимость проверок опасного объекта, хотя был осведомлен о проблеме с сентября 2023 года.
9 августа 2025 года аварийный трубопровод разрушился, что привело к тяжелым последствиям. В результате ЧП пострадали 34 работника предприятия, один из них, 30-летний мастер, позже скончался в больнице, еще трое находятся в крайне тяжелом состоянии.
Следователи провели обыски по месту работы и жительства обвиняемых. В ближайшее время суд определит меру пресечения для фигурантов дела.
