СК предъявил обвинения по делу о взрыве на заводе в Стерлитамаке

По информации ведомства, технический директор предприятия сознательно допустил эксплуатацию опасного трубопровода с истекшим сроком службы, не предприняв мер по его замене или остановке производства. В ведомстве отметили, что этот трубопровод первого класса опасности перевозил хлористый водород и давно требовал замены. Представитель Ростехнадзора, в свою очередь, проигнорировал необходимость проверок опасного объекта, хотя был осведомлен о проблеме с сентября 2023 года.