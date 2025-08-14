Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Местные жители рассказали о моменте атаки БПЛА по жилому дому в Ростове

Ростовчанин рассказал, как пострадал во время атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону сейчас активно обсуждают атаку БПЛА, произошедшую 14 августа в центре города. В том числе, один из пострадавших описал момент, когда был нанесен ущерб.

Пенсионер живет на четвертом этаже одного из зданий. Мужчина был дома, когда появился беспилотник.

— Находился на кухне и как раз собирался заварить чай, когда раздался громкий звук. Оконные стекла разбились, но осколки удержали шторы, благодаря чему в меня почти ничего не попало. Отделался небольшой царапиной на ноге, — рассказал очевидец происшествия журналисту «КП — Ростов-на-Дону».

Ростовчанин отметил, что атака произошла днем, когда люди уже были на работе или, пошли по делам. Тех, кто находился в здании, быстро и организованно эвакуировали.

Напомним, после атаки БПЛА 14 августа пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Семерых пострадавших после оказания помощи отпустили домой. Шесть человек сейчас находятся в больницах. Добавим, в районе улиц Тельмана и Лермонтовской повреждения получили окна и балконы в десяти зданиях, а также легковые машины.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше