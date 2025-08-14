Местные жители рассказали о моменте атаки БПЛА по жилому дому в Ростове

Жители Ростова-на-Дону сейчас активно обсуждают атаку БПЛА, произошедшую 14 августа в центре города. В том числе, один из пострадавших описал момент, когда был нанесен ущерб.
Пенсионер живет на четвертом этаже одного из зданий. Мужчина был дома, когда появился беспилотник.
— Находился на кухне и как раз собирался заварить чай, когда раздался громкий звук. Оконные стекла разбились, но осколки удержали шторы, благодаря чему в меня почти ничего не попало. Отделался небольшой царапиной на ноге, — рассказал очевидец происшествия журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
Ростовчанин отметил, что атака произошла днем, когда люди уже были на работе или, пошли по делам. Тех, кто находился в здании, быстро и организованно эвакуировали.
Напомним, после атаки БПЛА 14 августа пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Семерых пострадавших после оказания помощи отпустили домой. Шесть человек сейчас находятся в больницах. Добавим, в районе улиц Тельмана и Лермонтовской повреждения получили окна и балконы в десяти зданиях, а также легковые машины.
