Мать двоих детей из Уфы поборется за 10 миллионов на тропическом острове

30-летняя Рамина Стенька из Уфы оказалась среди участников нового сезона шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы». Мать двоих детей, работающая продавцом на маркетплейсе, отправилась в Таиланд, где 65 конкурсантов будут бороться за главный приз.
Девушка поделилась, что в случае победы планирует направить деньги на благотворительность, осуществить мечту о поездке в Париж, погасить ипотеку и открыть собственное дело. Она описывает себя как сильную и целеустремлённую личность, готовую к любым испытаниям.
По условиям проекта, участники должны пройти сложные испытания, чтобы получить доступ к ресурсам острова. В течение месяца им предстоит жить в спартанских условиях, добывать пропитание и бороться за преимущества. Еженедельно на общем собрании будет определяться, кто покинет шоу. В финале останутся лишь четверо претендентов на главный приз.
Среди конкурентов уфимки — представители разных профессий из России, США, Таиланда и других стран. Премьера шоу с ведущим Дмитрием Масленниковым состоится 31 августа на канале СТС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.