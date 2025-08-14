Глава красноярского Россельхознадзора арестован по обвинению в мошенничестве

В Красноярске по решению Центрального районного суда заключен под стражу руководитель управления Россельхознадзора Валентин Филимохин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Красноярского края.
По информации судебной пресс-службы, Филимохина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он останется под арестом до 26 сентября и будет содержаться в красноярском СИЗО № 1.
На официальном сайте Россельхознадзора указано, что Валентин Филимохин является советником государственной гражданской службы 1 класса и кандидатом сельскохозяйственных наук. Он является руководителем регионального управления ведомства.