Глава красноярского Россельхознадзора арестован по обвинению в мошенничестве

Руководитель управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Валентин Филимохин арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Суд заключил его под стражу до 26 сентября.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Красноярске по решению Центрального районного суда заключен под стражу руководитель управления Россельхознадзора Валентин Филимохин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Красноярского края.

По информации судебной пресс-службы, Филимохина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он останется под арестом до 26 сентября и будет содержаться в красноярском СИЗО № 1.

На официальном сайте Россельхознадзора указано, что Валентин Филимохин является советником государственной гражданской службы 1 класса и кандидатом сельскохозяйственных наук. Он является руководителем регионального управления ведомства.