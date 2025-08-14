Ричмонд
«Получил 6900 долларов»: блогера задержали в кафе на юге Казахстана

Блогера задержали с поличным в Туркестанской области — его подозревают в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: polisia.kz

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Туркестанской области полиция задержала блогера из Шымкента по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области выявили факт вымогательства.

«Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем. Он получил от него 2 тысячи долларов США, а затем потребовал еще 4 млн тенге. Сотрудники УБОП задержали блогера при получении денег в кафе Сайрамского района. Он был пойман с поличным, когда получил 6 тысяч 900 долларов США», — рассказали в МВД.

Сейчас проводится расследование. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Полиция продолжает выяснять все детали произошедшего.