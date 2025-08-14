«Получил 6900 долларов»: блогера задержали в кафе на юге Казахстана

«Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем. Он получил от него 2 тысячи долларов США, а затем потребовал еще 4 млн тенге. Сотрудники УБОП задержали блогера при получении денег в кафе Сайрамского района. Он был пойман с поличным, когда получил 6 тысяч 900 долларов США», — рассказали в МВД.