Экс-мэру Сочи Копайгородскому и его супруге продлили арест

Ранее сообщалось, что следствие по делу экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены Янины завершено. Им предъявили окончательные обвинения в преступлениях коррупционной направленности. При этом защита Алексея Копайгородского отрицает его вину в получении взяток.