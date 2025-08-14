Экс-мэру Сочи Копайгородскому и его супруге продлили арест

Бывший мэр Сочи Алексей Китайгородский и его супруга Янина Копайгородская остаются под стражей. О продлении их ареста сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Мещанский районный суд столицы продлил срок содержания под стражей Копайгородского на один месяц семь суток. А арест его жены продлили на два месяца 27 суток.
Суд отклонил ходатайства адвокатов и обвиняемых об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
Ранее сообщалось, что следствие по делу экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены Янины завершено. Им предъявили окончательные обвинения в преступлениях коррупционной направленности. При этом защита Алексея Копайгородского отрицает его вину в получении взяток.