Коты пять дней прожили рядом с телом хозяина в Новосибирске

В квартире на улице Палласа в Новосибирске два кота несколько дней находились рядом с умершим хозяином. Питомцев забрали зоозащитники и ищут им новый дом.
В одном из домов по улице Палласа, 5 в Кировском районе, два кота провели пять дней рядом с телом своего хозяина. Как рассказала волонтёр Елена из «Дома помощи животным HELPNI Нск», о случившемся ей сообщили сотрудники силовых структур после жалоб соседей, которые не видели мужчину несколько дней, пишет АиФ-Новосибирск.
«Из квартиры исходил сильный неприятный запах. Специалисты вскрыли дверь и обнаружили тело мужчины, находившееся там как минимум неделю. Причина смерти мне неизвестна», — отметила волонтёр. Пока шли работы по уборке, животным пришлось искать временный приют, который удалось найти уже на следующий день.
Коты находились в стрессовом состоянии.
«Там был ужасный запах, я буквально вылетела из квартиры с котами на руках. Переноску с ними пришлось набить прямо в подъезде», — рассказывает Елена.
Сотрудники полиции некоторое время дежурили на месте и кормили животных, однако соседи не решались войти в квартиру из-за сильного запаха. Родственников погибшего сейчас разыскивают правоохранители.
На данный момент коты находятся на платной передержке. По словам волонтёра, они постепенно приходят в себя, и зоозащитники ищут им новый дом. Животные также нуждаются в обследовании, ПЦР-тестах и стерилизации.