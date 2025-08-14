Коты пять дней прожили рядом с телом хозяина в Новосибирске

В одном из домов по улице Палласа, 5 в Кировском районе, два кота провели пять дней рядом с телом своего хозяина. Как рассказала волонтёр Елена из «Дома помощи животным HELPNI Нск», о случившемся ей сообщили сотрудники силовых структур после жалоб соседей, которые не видели мужчину несколько дней, пишет АиФ-Новосибирск.