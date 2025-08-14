Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изъяли более 2,8 миллиона долларов, доказали взятки в размере 600 тысяч долларов. Суд приговорил экс-первого замначальника БЖД к 11 годам тюрьмы за огромные взятки

Суд приговорил экс-первого замначальника БЖД Дулуба к 11 годам тюрьмы за взятки.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура Беларуси поддержала в суде Заводского района Минска гособвинение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Дулуба, которого обвиняют в систематическом получении взяток от представителей коммерческих организаций.

Дулуб за крупную взятку от транспортно-экспедиционных компаний, чьи интересы он лоббировал, организовал транзит через Беларусь угля из Казахстана в Польшу. Он же многократно получал взятки за содействие в предоставлении коммерческим структурам в пользование вагонов БЖД.

Всего бывший первый замначальника БЖД Петр Дулуб получил в качестве взяток сумму эквивалентную более 600 тысячам долларов.

Суд назначил Петру Дулубу наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет (в связи с амнистией к 80-летию Победы срок уменьшен на год) с максимально возможным штрафом в размере 5 тысяч базовых (210 тысяч рублей).

У Дулуба изъяли более 2,8 миллиона долларов и около 300 тысяч евро. Эти деньги обращены в доход государства.

Имущество обвиняемого оставлено судом под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Кстати, прокуратура Минска сказала, что самой коррумпированной является сфера закупок.

Мы писали, что милиция прокомментировала видео драки в Минске: возле столичного магазина дрались иностранные студенты, а не пакистанцы.