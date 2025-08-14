Изъяли более 2,8 миллиона долларов, доказали взятки в размере 600 тысяч долларов. Суд приговорил экс-первого замначальника БЖД к 11 годам тюрьмы за огромные взятки

Генеральная прокуратура Беларуси поддержала в суде Заводского района Минска гособвинение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Дулуба, которого обвиняют в систематическом получении взяток от представителей коммерческих организаций.
Дулуб за крупную взятку от транспортно-экспедиционных компаний, чьи интересы он лоббировал, организовал транзит через Беларусь угля из Казахстана в Польшу. Он же многократно получал взятки за содействие в предоставлении коммерческим структурам в пользование вагонов БЖД.
Всего бывший первый замначальника БЖД Петр Дулуб получил в качестве взяток сумму эквивалентную более 600 тысячам долларов.
Суд назначил Петру Дулубу наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет (в связи с амнистией к 80-летию Победы срок уменьшен на год) с максимально возможным штрафом в размере 5 тысяч базовых (210 тысяч рублей).
У Дулуба изъяли более 2,8 миллиона долларов и около 300 тысяч евро. Эти деньги обращены в доход государства.
Имущество обвиняемого оставлено судом под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.
Кстати, прокуратура Минска сказала, что самой коррумпированной является сфера закупок.
