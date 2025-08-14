Двух фигурантов дела о взрыве на БСК отправили под домашний арест

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил меру пресечения в виде домашнего ареста для двух обвиняемых по делу о ЧП на стерлитамакском предприятии «Башкирская содовая компания». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.
Как установили следователи, директор по охране труда БСК сознательно допустил эксплуатацию опасного оборудования с истекшим сроком службы, включая трубопровод для перекачки хлористого водорода первого класса опасности. Несмотря на очевидные риски, он не остановил производство и не организовал обязательную экспертизу промышленной безопасности.
Начальник отдела Ростехнадзора по Башкирии, в свою очередь, с осени 2023 года не проводил необходимые проверки на предприятии, хотя располагал информацией о нарушениях.
Напомним, 9 августа 2025 года аварийный трубопровод разрушился, что привело к тяжёлым последствиям. В результате инцидента пострадали 34 сотрудника, один из них — 30-летний мастер — позже скончался в медицинском учреждении.
