Трое сотрудников МЧС в Башкирии попались на получении взяток

В столице Башкирии перед судом за превышение должностных полномочий и получение взяток ответят трое сотрудников МЧС республики.

С июня 2023 по май 2024 года сотрудники спасательного ведомства за плату выдавали гражданам удостоверения на право управления маломерными судами и гидроциклами.

Рассмотрение уголовного дела в суде уже началось.