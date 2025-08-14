Трое сотрудников МЧС в Башкирии попались на получении взяток

С июня 2023 по май 2024 года сотрудники спасательного ведомства за плату выдавали гражданам удостоверения на право управления маломерными судами и гидроциклами.
Рассмотрение уголовного дела в суде уже началось.
В столице Башкирии перед судом за превышение должностных полномочий и получение взяток ответят трое сотрудников МЧС республики.
С июня 2023 по май 2024 года сотрудники спасательного ведомства за плату выдавали гражданам удостоверения на право управления маломерными судами и гидроциклами.
Рассмотрение уголовного дела в суде уже началось.