В Дзержинском районе Новосибирска в ДТП пострадали пассажиры Toyota

В четверг днём в Дзержинском районе произошла авария на регулируемом перекрестке: пострадали несовершеннолетний ребёнок и женщина.
14 августа 2025 года около 15:00 в Дзержинском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corona Premio 1996 года рождения при повороте налево на регулируемом перекрестке у дома № 19 по улице Дегтярева не предоставил преимущество встречному автомобилю Chevrolet Aveo, сообщает ГАИ Новосибирской области.
В результате столкновения пострадали пассажиры Toyota: мальчик 2022 года рождения и женщина 1978 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, характер полученных травм уточняется.
На месте происшествия работал наряд ДПС, продолжается установление всех обстоятельств аварии.