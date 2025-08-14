Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дзержинском районе Новосибирска в ДТП пострадали пассажиры Toyota

В четверг днём в Дзержинском районе произошла авария на регулируемом перекрестке: пострадали несовершеннолетний ребёнок и женщина.

В четверг днём в Дзержинском районе произошла авария на регулируемом перекрестке: пострадали несовершеннолетний ребёнок и женщина.

14 августа 2025 года около 15:00 в Дзержинском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corona Premio 1996 года рождения при повороте налево на регулируемом перекрестке у дома № 19 по улице Дегтярева не предоставил преимущество встречному автомобилю Chevrolet Aveo, сообщает ГАИ Новосибирской области.

В результате столкновения пострадали пассажиры Toyota: мальчик 2022 года рождения и женщина 1978 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, характер полученных травм уточняется.

На месте происшествия работал наряд ДПС, продолжается установление всех обстоятельств аварии.