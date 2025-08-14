В Дзержинском районе Новосибирска в ДТП пострадали пассажиры Toyota

14 августа 2025 года около 15:00 в Дзержинском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corona Premio 1996 года рождения при повороте налево на регулируемом перекрестке у дома № 19 по улице Дегтярева не предоставил преимущество встречному автомобилю Chevrolet Aveo, сообщает ГАИ Новосибирской области.