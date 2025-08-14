Пенсионерка приехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей

В ОМВД России по Центральному району города Калининграда обратилась 79-летняя местная жительница, она рассказала, что стала жертвой дистанционных аферистов и лишилась более 17 миллионов рублей. Заявительнице в мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника портала госуслуг, который сообщил женщине о том, что к ее банковскому счету получили доступ третьи лица и что ее сбережения в опасности. После этого в диалог с пенсионеркой вступил другой «сотрудник» и убедил пенсионерку, что ей необходимо снять все сбережения и перевести их на «безопасный счет».