Пенсионерка приехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей

КАЛИНИНГРАД, 14 авг — РИА Новости. Пенсионерка из Калининграда добралась до Москвы, чтобы перевести мошенникам более 17 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В ОМВД России по Центральному району города Калининграда обратилась 79-летняя местная жительница, она рассказала, что стала жертвой дистанционных аферистов и лишилась более 17 миллионов рублей. Заявительнице в мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника портала госуслуг, который сообщил женщине о том, что к ее банковскому счету получили доступ третьи лица и что ее сбережения в опасности. После этого в диалог с пенсионеркой вступил другой «сотрудник» и убедил пенсионерку, что ей необходимо снять все сбережения и перевести их на «безопасный счет».
«Запуганная пожилая жительница янтарного края, поверив злоумышленникам, отправилась в столицу, так как филиала банка, в котором находились ее денежные средства, в Калининграде нет. Прилетев в Москву, женщина сняла все денежные средства и перевела их на указанные мошенниками банковские реквизиты, после чего вернулась домой», — говорится в Telegram-канале УМВД.
Отмечается, что отвела пенсионерку в отдел полиции ее внучка, которая заметила странное поведение бабушки и узнала, зачем та ездила в Москву. Потерпевшая написала заявление о совершенном в отношении нее мошенничестве.
«В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 “Мошенничество, совершенное в особо крупном размере”, — добавили в пресс-службе.