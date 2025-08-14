Ричмонд
В ДТП с автобусом с россиянами в Египте пострадали 43 человека

В ДТП с участием автобуса, в котором находились российские туристы, в Египте пострадали 43 человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Источник: Комсомольская правда

По информации агентства, среди пострадавших в ДТП 39 туристов.

«Общее число пострадавших составляет 43 человека, включая четверых египтян — водителя, помощника, гида и сопровождающего поездку охранника. Также погибла россиянка», — сообщил источник.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 14 августа 2025 года в Египте. По информации российского посольства в Каире, автобус, который перевозил россиян из Шарм-эш-Шейха в Каир, попал в аварию. В результате, погибла одна российская туристка, а пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Один из низ был доставлен в медицинское учреждение города Абу-Рудайс.