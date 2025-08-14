В ДТП с автобусом с россиянами в Египте пострадали 43 человека

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 14 августа 2025 года в Египте. По информации российского посольства в Каире, автобус, который перевозил россиян из Шарм-эш-Шейха в Каир, попал в аварию. В результате, погибла одна российская туристка, а пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Один из низ был доставлен в медицинское учреждение города Абу-Рудайс.