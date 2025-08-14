Стало известно о состоянии двоих детей, пострадавших при атаке БПЛА в Ростове

Двое детей, пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом в своем телеграм-канале сообщает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
— Следим за ситуацией в Ростовской области. На связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе Ириной Черкасовой. Пострадали 13 человек, среди них двое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. При необходимости обязательно подключимся, — прокомментировала Мария Львова-Белова.
Напомним, после атаки БПЛА семерых пострадавших уже отпустили домой, шесть человек находятся в больницах. Всего в зоне локального режима ЧС эвакуировали 212 человек. В районе улиц Тельмана и Лермонтовской повреждения получили окна и балконы в десяти зданиях, а также легковые машины.
