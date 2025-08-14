Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эстонии бушует африканская чума: власти объявили об угрозе продовольственной безопасности

В правительстве Эстонии заявили, что распространение африканской чумы свиней (АЧС) оказывает сильное влияние на продовольственную безопасность республики.

Источник: Комсомольская правда

«Мы имеем дело с опасным заболеванием, которое очень сильно влияет на наше производство продовольствия, самообеспечение, продовольственную безопасность», — приводит телерадиокомпания ERR заявление премьера республики.

В заявлении отмечается, что на сегодняшний день примерно у 10% свиноводческого сектора диагностирована африканская чума свиней, более 25 тысяч свиней уже получили этот диагноз, поэтому к данному заболеванию «нельзя относиться легкомысленно».

Ранее эксперты выяснили, что вирус АЧС присутствует в Европе по меньшей мере с 2007 года, а его ускоренное распространение в последние годы связано с миграциями и деятельностью человека. Европейские ученые установили, что все недавние вспышки африканской чумы свиней в регионе вызваны одними и теми же штаммами этого патогена.