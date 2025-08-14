В Эстонии бушует африканская чума: власти объявили об угрозе продовольственной безопасности

Ранее эксперты выяснили, что вирус АЧС присутствует в Европе по меньшей мере с 2007 года, а его ускоренное распространение в последние годы связано с миграциями и деятельностью человека. Европейские ученые установили, что все недавние вспышки африканской чумы свиней в регионе вызваны одними и теми же штаммами этого патогена.