Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крикнула так громко, как могла. Девушка попала в руки насильника в подъезде собственного дома

В Забайкалье предъявили обвинение подозреваемому в нападении на девушку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечер 13 августа 2025 года едва не стал роковым для 17-летней девушки из Читы. В подъезде многоэтажного дома разыгралась настоящая драма. Сибирячка возвращалась домой, уже почти подошла к своей двери, когда на нее набросился незнакомец. По предварительным данным, нападавший был пьян.

— Девушка, охваченная ужасом, закричала так громко, что ее услышал сосед. Мужчина моментально выбежал из квартиры, остановив преступника. Тот, кстати, попытался скрыться, но был задержан неподалеку. Позже выяснилось, что подозреваемый — 34-летний житель Читы, уже трижды судимый за преступления против личности, — сообщают в СУ СКР Забайкалья.

После произошедшего были допрошены все участники событий, назначены экспертизы, собраны доказательства. Теперь мужчине предъявлено официальное обвинение по статье 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Следователи настаивают на самой строгой мере пресечения — заключении под стражу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отец-одиночка прикован к постели после аварии в Бурятии.