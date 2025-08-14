Крикнула так громко, как могла. Девушка попала в руки насильника в подъезде собственного дома

Вечер 13 августа 2025 года едва не стал роковым для 17-летней девушки из Читы. В подъезде многоэтажного дома разыгралась настоящая драма. Сибирячка возвращалась домой, уже почти подошла к своей двери, когда на нее набросился незнакомец. По предварительным данным, нападавший был пьян.